Savona. Il Savona ha completato le operazioni del mercato autunnale con l’arrivo di Riccardo Stronati.

Nato il 20 marzo 1997, alto 1,80 metri, destro, Stronati gioca nel ruolo di attaccante.

Lombardo, ha giocato nell’Under 19 dell’AlbinoLeffe, esordendo in prima squadra con 11 presenze in Serie C. Passato al Monza nel dicembre 2016, ha raccolto 4 presenze in Serie D. Nel luglio 2017 è andato al Milano City, dove ha disputato 27 partite in Serie D, segnando 3 reti.

Arriva dall’Inveruno, dove ha disputato la stagione 2018/19 in Serie D con 34 presenze e 11 reti e la prima metà dell’annata in corso, sempre in Serie D, con 15 partite giocate e 4 gol.