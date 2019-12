Savona. Il Savona comunica che Andrea Venneri è ufficialmente di nuovo un giocatore biancoblù.

Il difensore nato a Crotone nel 1991, ha iniziato nel settore giovanile della sua città fino all’Under 19 prima di iniziare il suo viaggio tra Serie C2 e Serie D. In questi anni ha indossato le maglie di Ebolitana, Bellaria, Giulianova, Vado, Novese, Bra, Lavagnese e Chieti. Nel 2017 il suo arrivo al Savona dove, in due stagioni, ha vestito la maglia biancoblù per ben 55 volte.

Ecco le parole del mister Luciano De Paola alla vigilia del match contro il Fossano: “Domani Dinane non ci sarà per che ha un problema fisico e quindi siamo contati ma andremo là e cercheremo di fare una partita importante contro una squadra che gioca bene, ha la difesa giovane ma a centrocampo è messa molto bene. Il Fossano è una squadra di categoria, è seconda in campionato noi sicuramente arriviamo da una prestazione non bella contro il Chieri ma durante la settimana ci siamo allenati bene e faremo una grande partita perché siamo carichi“.

“Per il campo – prosegue – noi dobbiamo abituarci a giocare qui al Bacigalupo. Sicuramente il campo è importante ma dobbiamo capire che ci sono altre situazioni che ci possono aiutare e dobbiamo migliorarle. Per la formazione ho un dubbio: D’Ambrosio- Rovido ma lo scioglierò domani”.

Mister De Paola, in vista della sedicesima giornata di campionato contro il Fossano, ha convocato ventuno giocatori tra cui quattro giocatori della Juniores.

Di seguito la lista completa. Portieri: Guadagnin, Pizzonia, Vettorel. Difensori: Brignone, Castellana, Deri, Ghinassi, Tissone. Centrocampisti: Albani, Curci, David, D’Ambrosio, Disabato, Giglio, Lazzaretti, Obodo. Attaccanti: Giorgi, Giovannini, Rovido, Siani, Tripoli.