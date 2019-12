Cairo Montenotte. Non solo calcio, ma anche solidarietà per la Cairese 2005. Venerdì 20 dicembre, in prossimità del Natale, la formazione Giovanissimi della società valbormidese ha voluto fare un regalo molto particolare.

I giovani calciatori hanno voluto dedicare una piccolissima parte del loro tempo per una visita agli ospiti della residenza centro diurno socio-educativo Villa Sanguinetti di Cairo Montenotte.

Foto 3 di 9

















Accompagnati da alcuni genitori e dirigenti della squadra, i ragazzi hanno subito trovato un punto d’incontro: il calciobalilla! C’è stato inoltre uno scambio di doni: una maglietta da calcio della Cairese autografata dai ragazzi della squadra e due acquarelli realizzati dai ragazzi di Villa Sanguinetti.

A conclusione della visita, una bicchierata e le foto di gruppo. Dopo lo scambio di auguri ci si è lasciati con la promessa che gli ospiti di Villa Sanguinetti saranno invitati ad assistere alle prossime partite casalinghe della Cairese 2005, fino alla fine della stagione.

Questo può essere un inizio di collaborazione tra due diverse realtà che hanno bisogno l’una dell’altra e si valuteranno future iniziative nel nuovo anno.

Infine, in serata c’è stata la tradizionale pizzata di Natale della squadra gialloblù, con la consegna del panettone al mister e lo scambio di auguri.