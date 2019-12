Calcio a 5 Uisp a Pallare: l’Hellas Peroni, un pari col Bar Bologna per sperare nel sesto posto

Pallare. Lunedì 16 dicembre è iniziata la nona giornata del campionato Uisp girone Val Bormida che si disputa a Pallare. Partite sempre più concitate, giocate con determinazione soprattutto da parte delle formazioni di centro classifica che possono ancora accedere al girone di Eccellenza.

Il primo incontro ha visto la netta vittoria dei Ciucateri nei confronti della Trench, con il neo acquisto Federico Pizzorni in evidenza.

La seconda partita ha sancito la conferma nelle zone alte della classifica dei Nati per Vincere a discapito degli Sciancati, oggi non particolarmente in forma.

Terza partita molto combattuta, finita con un pareggio, che ha visto il Bar Bologna inseguire il risultato per tutta la durata dell’incontro. L’Hellas Peroni ha espresso un ottimo gioco, con la ferma volontà di raggiungere il sesto posto disponibile per qualificarsi al girone di Eccellenza.

I tabellini:

Trench FC – Ciucateri 2-5

Trench FC: Coccorullo F., Santi M., Coccorullo S., Botta E., Lo Vetere S., Lamaud D., Ciappellano P., Santi J.

Ciucateri: Miraglia M., Parendo E., Pizzorni A., Rossi A., Pizzorni F.

Reti Trench FC: Santi J. (1), Lo Vetere (1)

Reti Ciucateri: Pizzorni F. (2), Miraglia M. (1), Rossi A. (1), Pizzorni A. (1)

Sciancati – Nati per Vincere 0-7

Sciancati: Canepa E., Ogici A., Chiarlone M., Orsi G., Sulca R., Avdullaj Z., Bejaj E.

Nati per Vincere: Dolermo D., Delpiano L., Valle S., Marsiglia S., Viazzo D., Dagna M., Loddo A., Bracco M.

Reti Nati per Vincere: Valle S. (2), Dagna M. (2), Delpiano L. (1), Loddo A. (1), Bracco M. (1)

Bar Bologna – Hellas Peroni 3-3

Bar Bologna: Baccino D., Paglionico M., Di Noto S., Kasaj E., Kararaj M., Kararaj A., Mozzone M.

Hellas Peroni: Marella D., Rizzolo N., Rizzolo A., Martorana S., Canopoli A.

Reti Bar Bologna: Paglionico M. (1), Di Noto S. (1), Kasaj E. (1)

Reti Hellas Peroni: Rizzolo N. (2), Canopoli A. (1)

Nella foto sopra: Bar Bologna, terzo in classifica

Manuel Paglionico (Bar Bologna)

Luca Delpiano (Nati per Vincere)

