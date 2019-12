Cairo, spettacolo degli studenti del Patetta a “Music for Peace”

Cairo Montenotte. Un grande successo ha accompagnato giovedì 12 dicembre a Genova l’esibizione degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte a “Music for Peace”, la grande kermesse a cui partecipano artisti, musicisti, dj e uomini dello spettacolo con lo scopo di raccogliere cibo e generi di prima necessità per intervenire nelle aree caratterizzate da emergenze umanitarie e per dare un aiuto concreto e immediato alle persone in difficoltà.

Sul palco genovese i ragazzi del “Patetta” hanno dato vita a uno spettacolo di danza e di arte scenica, molto apprezzato dal pubblico genovese, sulle onde delle musiche di Fabrizio De Andrè e della poesia di Dante.

I medicinali di ogni genere consegnati dagli allievi della scuola cairese ai volontari di “Music for Peace” arriveranno in Siria, Palestina e in altri luoghi dove un semplice antibiotico può fare la differenza tra vivere e morire.

Gli allievi del “Patetta” che hanno partecipato all’iniziativa sono: Alessio Garese, Erika Revetria, Marianna Bonifacino, Francesca Bove, Francesca Malanzani, Alessia Bertolini e gli alunni della classe 1^D CAT con le ballerine della scuola di danza ASD “La danza è” di Irene Bove.