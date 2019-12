Cairo Montenotte, incidente sulla Sp29: oggi i funerali di Monica Cora

Cairo Montenotte. Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 presso la chiesa parrocchiale di S. Andrea di Rocchetta i funerali di Monica Cora, la giovane ciclista travolta da un’auto sabato scorso sulla strada provinciale 29 di Rocchetta di Cairo.

La donna, 40 anni, era sposata con Andrea, era mamma di un bimbo di due anni e lavorava come impiegata in un’azienda cairese. Nel tempo libero, tuttavia, non rinunciava mai a pedalare, in sicurezza, sempre con il suo immancabile caschetto, anche quando non era ancora obbligatorio, proprio come quella mattina.

Sabato, infatti, per lei è stata fatale la violenza dell’impatto con una Fiat bianca che procedeva nella direzione opposta alla sua. Secondo quanto ricostruito, l’uomo al volante dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta, centrando una monovolume Volkswagen e non lasciando scampo a Cora, proiettata a terra con violenza.

La messa di Settima sarà celebrata nella stessa parrocchia dei funerali domenica 20 dicembre alle ore 11.15.