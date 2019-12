Savona. E’ stato diffuso in queste ore un appello per ritrovare Zara, cagnolino di 9 anni scomparsa a Naso di Gatto.

“E’ scappata inseguendo un cinghiale – riferiscono i proprietari – ma non è usata per la caccia e non è di un cacciatore”.

La cagnolino è chippata e senza medaglietta. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 348/4939267.