Cadavere di cane abbandonato in un’isola ecologica a Borghetto: indagini della municipale

Borghetto Santo Spirito. Sarà oggetto di indagine da parte degli agenti della polizia municipale il ritrovamento del corpo senza vita di un cane avvenuto oggi nei pressi di un’isola ecologica di Borghetto Santo Spirito.

Il povero animale è stato avvolto in una coperta ed inserito all’interno del più classico sacco nero della spazzatura; poi, senza troppa cura da parte dei suoi proprietari (o da parte di chi lo aveva in cura) è stato “gettato” come un normale rifiuto. La procedura corretta, invece, prevede lo smaltimento presso centri specializzati: se ne possono occupare, ad esempio, gli studi veterinari.

Una scena che il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, non esita a definire “raccapricciante. Non c’è altro modo per descrivere un’azione del genere. Non appena siamo venuti a conoscenza del fatto siamo intervenuti con i nostri agenti. Grazie ad un lettore apposito, stiamo cercando di individuare l’eventuale chip di riconoscimento. Speriamo così di risalire al proprietario, accertare la dinamica dei fatti e valutare le eventuali responsabilità. Fra qualche giorno potremo essere più precisi”.

Il sindaco si è offerto di occuparsi dello smaltimento del corpo del povero animale, abbandonato “proprio al centro del paese, alla vista dei bambini agenti”.