Botti di fine anno, il vademecum di Enpa per proteggere i propri animali

Savona. “Sempre più comuni della provincia, ed italiani, proibiscono petardi e fuochi artificiali rumorosi di fine d’anno; la Protezione Animali savonese, promotrice da molti anni dei divieti, perché disturbano le persone malate e terrorizzano animali domestici e selvatici con conseguenze spesso mortali, ringrazia i sindaci che ne hanno deliberato il divieto”. Inizia così una nota di Enpa che ha come obiettivo sensibilizzare contro l’utilizzo dei tradizionali “botti” di fine anno.

“In ancora troppi comuni – denunciano gli animalisti – si terranno invece fuochi artificiali tradizionali la sera di San Silvestro (ed a Capodanno) ed Enpa pubblica un decalogo per affrontare l’emergenza al meglio; ma suggerisce fondamentalmente di trascorrere la serata con loro e, se possibile, portarseli assieme al veglione, in modo da poterli tranquillizzare quando scoppieranno i botti ed i fuochi di fine d’anno”. Nel caso non sia possibile, spiegano, meglio “tenerli ben chiusi e sotto controllo (soprattutto i gatti di casa abituati alla passeggiata giornaliera), lasciandoli in compagnia di un indumento o un oggetto che riporti l’odore o il ricordo dell’amato proprietario e, per minimizzare l’impatto dei botti, accendere radio o tivù; nei casi più gravi consultarsi col veterinario di fiducia”.

IL VADEMECUM PER PROTEGGERLI

– Se portate fuori il cane in passeggiata

> non portatelo fuori nel momento critico dei festeggiamenti;

> tenetelo sempre al guinzaglio;

> controllate che abbia la sua medaglietta identificativa.

– Se il vostro cane vive normalmente all’aperto:

> sistematelo se possibile in un locale chiuso (taverna o garage) e sicuro che sia privo di oggetti che potrebbero ferirlo, mettendogli a disposizione il suo giaciglio e alcuni oggetti a lui familiari (i suoi giochi preferiti, le ciotole e qualcosa da rosicchiare);

> non tenetelo alla catena: potrebbe farsi male nel tentativo di liberarsi;

> se ha a disposizione un recinto, controllate che non possa scavalcarlo e che la chiusura sia integra.

– Se il vostro gatto è abituato ad entrare e uscire liberamente di casa:

> tenetelo chiuso in casa almeno la notte di Capodanno.

– Se il vostro pet resta solo in casa:

> lasciate le luci accese e le porte aperte;

> non lasciate in giro oggetti che lo possano ferire e lasciategli vicino un vostro indumento;

> fate in modo che il posto dove va di solito per sentirsi al sicuro sia raggiungibile;

> lasciate la ciotola dell’acqua a disposizione;

> a mezzanotte fate squillare il telefono, potrebbe distrarlo dal rumore dei botti.

– Se rimane a casa con voi:

> lasciate aperte le porte interne;

> fate in modo che il posto dove va di solito per sentirsi al sicuro sia raggiungibile;

> se si nasconde, lasciatelo tranquillo senza cercare di prenderlo;

> non costringetelo a stare vicino a voi se si sente più sicuro altrove;

> mantenete un comportamento il più possibile calmo per non rinforzare le sue paure;

> allo scoccare della mezzanotte siate il più possibile rilassati e allegri;

> tenete ben chiusi terrazzi e balconi;

> somministrate eventuali sedativi solo dopo aver consultato il vostro veterinario di fiducia.