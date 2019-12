Bormida. “Sabato 21 il crollo, domenica 29 alle ore 10 la riapertura a tempo di record. Grazie, Provincia di Savona”. Con queste parole il sindaco di Bormida, Daniele Galliano, ha annunciato la riapertura della strada provinciale 15 che collega il suo Comune con Carcare.

Una settimana fa infatti si era verificato uno smottamento in località Triberti, che aveva bloccato la provinciale in entrambe le direzioni. A crollare era stato un terrapieno sotto la strada, che quindi finiva per essere “sospesa” nel vuoto per qualche metro.

Foto 2 di 2



I lavori di ripristino si sono conclusi questa mattina alle ore 10, quando la strada è stata ufficialmente riaperta.