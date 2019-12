Borghetto Santo Spirito. Grande successo ha ottenuto ieri, domenica 29 dicembre, l’angolo dedicato ai bambini allestito dal Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito nella Sala Marexiano per favorire l’aggregazione di grandi e piccini. L’evento, che si è tenuto per la prima volta lo scorso anno, si è ripetuto durante le ultime feste natalizie ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione della biblioteca civica di Borghetto.

Per il secondo anno consecutivo gli iscritti al Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito sono riusciti ad organizzare una mostra di presepi che ha interessato tutto il territorio comunale, con più di 50 partecipanti. E’ stata coinvolta anche la gran parte degli esercizi commerciali e pubblici. Una ventina di presepi artigianali è stata allestita in Sala Marexiano, addobbata ad arte con bellissime luminarie realizzate da Marco Tripodi, gestore del cinema Vittoria.

Foto 2 di 2



In Sala Marexiano hanno trovato spazio presepi che artisti del territorio e non solo (il più lontano arriva da Torino) hanno realizzato utilizzando i più svariati materiali, dai bigodini all’assemblamento di mattoncini fatti a mano per la realizzazione delle case: “Un successo che sta portando molti visitatori a partecipare attivamente alla mostra, votando loro stessi il presepe più originale che suscita più stupore”.

Ma nella Sala non c’è stato spazio solo per i presepi. Ieri genitori e bimbi si sono riuniti sotto l’albero di Natale per ascoltare le letture di Simona Briozzo e visitare la mostra dei presepi: “Rispetto all’anno precedente l’affluenza per questo evento si può dire che sia più che raddoppiata – spiega Elena Gandolfo, vice presidente del Forum Culturale – Si tratta di un ottimo canale pubblicitario per la nostra biblioteca, che in questo modo ha potuto uscire dalla consueta sede di Palazzo Pietracaprina e trovare spazio in un contesto magico, circondato da tanti presepi, immerso nella magia del Natale e nei giocattoli di un tempo. Questi ultimi, in particolare, hanno reso l’atmosfera ancor più gioiosa: hanno permesso agli adulti di rivivere i ricordi e le emozioni della loro infanzia e di condividerle con i loro figli. Tutti i partecipanti hanno trascorso una giornata magica in un contesto unico nel suo genere: non solo presepi ma anche un tuffo nel passato, quando la tecnologia non esisteva ancora”.

Il vicepresidente Elena Gandolfo aggiunge: “Un ringraziamento più che sentito va a tutti i componenti del Forum Culturale che in questi giorni di festa presidiano con sacrificio la sala, facendo turni in modo da coprire per intero tutto il periodo festivo e per dare a tutti la possibilità di visitare la mostra allestita nel centro storico di Borghetto Santo Spirito. La rassegna è visitabile tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19. Il 31 dicembre la mostra sarà aperta solamente al mattino dalle 10 alle 12.30 mentre il 6 gennaio sarà aperta tutto il giorno: alle 17 è anche in programma la premiazione dell’opera migliore a cui seguirà la chiusura dell’evento con un’altra sorpresa. Ringraziamo inoltre tutti gli espositori per il loro splendido lavoro e la collaborazione nella realizzazione di questa mostra concorso che suscita tanto interesse nella nostra piccola Borghetto”.