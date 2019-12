Borghetto si “accende” con le luminarie finanziate dai commercianti

Borghetto Santo Spirito. Quest’anno a Borghetto Santo Spirito si festeggia il Natale con tanto ottimismo.

L’associazione Vivi Borghetto, i commercianti, Anta, il Circolo Nautico 3 miglia, l’associazione “Il Salvamento” e le agenzie immobiliari hanno deciso di mettere ognuno di loro un contributo per illuminare alcune parti della loro cittadina e dare un bel “benvenuto” a tutti i turisti che si prevederà arriveranno durante le feste natalizie.

Il presidente di Vivi Borghetto, Massimo Muriella, spiega: “Una grandissima risposta da parte di tutti quanti, è stato davvero entusiasmante vedere che, nonostante crisi e quant’altro, prevale la voglia di rialzarsi. Con i soldi raccolti, la ditta AB Impianti srl, è riuscita ad illuminare alcuni punti della nostra cittadina. E’ davvero una bellissima risposta da parte di tutti”.

Il segretario, Fernando Bravo, aggiunge: “La rotonda nella zona dei carabinieri è davvero venuta molto bene. Poi siamo riusciti ad avere 6 stelle grandi sull’Aurelia e la stella cometa sia in via Varatella che in via Cavour”.

Aldo Simonini, membro dell’associazione Vivi Borghetto: “Vogliamo ringraziare di cuore le Associazioni che hanno contribuito ad illuminare la nostra cittadina e cioè Anta, Circolo Nautico 3 Miglia, Il Salvamento di Daniele Alberigo e tutte le attività commerciali, che mi sembra giusto e doveroso ringraziare pubblicamente”.

Ecco le attività che hanno contribuito: Tutto Freddo, Grasso Silvia, Fisioterapista Taramasso, Erboristeria Galati, Gelateria La Vela, Profumeria Simonini, Agenzia Europa, Gastronomia Chiara, Villa Danci, Gastronomia Bravo, Pizzeria Eich, Hair Teca Di Ely, Boutique La Bomboniera, Bar Incantesimo, Agenzia Artcase, Agenzia Edilriviera, Ristorante K 609, Cama Tende, Amica Hair Beauty, Cea Di Luca Angelucci, Agenzia La Borghettina, Bar Cavour, Lillo Tende, 100% Arabica, Artestile Parrucchieri, Centro Estetico Da Cinzia, Bar Sport, Immobiliare Angelucci, Agenzia Meta, Agenzia Orizzonte, Agenzia Alba, Agenzia Costa Ovest, Agenzia Italia, Agenzia Aurora, Tabaccheria Canale, La Bottega Del Pane, Nuova Immagine Di Marzia, I Sapori Della Riviera, La Boutique Dell’acconciatura, Bulli E Pupe, Bar Crystal, La Piccola Falegnameria, Pizzeria Le Streghe, La Boutique Del Giornale, Il Frutteto, Studio Immagine Di Cinzia, Colazione Da Fili, Pasticceria Fili, Age Casa, Casciano Nicole, Muriella Massimo, Mercurio Ivano, Alessandro Sevega, Geometra Angelucci Paolo.

“E’ proprio vero, l’unione fa la forza”, concludono da Vivi Borghetto.

Il sindaco, Giancarlo Canepa, ringrazia i commercianti “per aver contribuito a illuminare alcuni punti del paese. Il Comune, da parte sua, è riuscito, per la prima volta da quando è in pre dissesto, a impegnare circa 6 mila euro provenienti dall’imposta di soggiorno, per illuminare le principali piazze (piazza Libertà, piazza Caduti, piazza Madonna della Guardia e piazza Sant’Antonio)”.

“Purtroppo gli ultimi eventi calamitosi ci hanno impedito di investire ulteriori risorse che avevamo previsto, per esempio, nell’albero di natale di piazza Caduti che ci è stato poi donato dai Vivai Michelini. La promessa, per il prossimo anno, è quello di implementare l’impegno economico del Comune per avere maggiori zone illuminate”, conclude il primo cittadino.