Borghetto Santo Spirito, tutto pronto per il tradizionale brindisi di Natale al centro anziani

Borghetto Santo Spirito. Lunedì 23 Dicembre, alle ore 17,00 si svolgerà il consueto Brindisi di Natale al Centro Anziani di Borghetto S. Spirito, presso la sede Comunale, con ingresso da Via Milano, previsto inizialmente per il 20 Dicembre e posticipato causa allerta meteo.

L’Amministrazione Comunale porterà il proprio saluto ai moltissimi frequentatori del Centro, dove, per l’occasione, si ritroverà anche il Corso di Ballo di gruppo dell’Unitre comunale, diretto da Lucia Amoroso e le molte persone che abitualmente si ritrovano sul lungomare cittadino per svolgere ginnastica all’aria aperta.

Il brindisi vuole essere un momento di allegria, per passare un pomeriggio insieme, augurare a tutti un sereno Natale e un felice 2020 e per ringraziare le tante persone che con dedizione animano i pomeriggi del Centro. Un ringraziamento particolare ed un augurio per una veloce ripresa alla veterana del Centro Dora Mazzuoli, da parte dell’intera Amministrazione.