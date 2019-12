Borghetto rinuncia alla “Notte degli Oscar” per regalare pacchi alimentari ai bisognosi e giocattoli ai bambini

Borghetto Santo Spirito. Ad annunciarlo è il sindaco Giancarlo Canepa a cui fa capo, ad interim, la delega alle Politiche Sociali.

“A malincuore ho deciso di rinunciare alla “Notte degli Oscar & Memory Day”, evento sicuramente molto apprezzato e organizzato negli ultimi due anni dall’assessorato alle Politiche Sociali. Con le stesse risorse che erano state messe a bilancio (circa 1.500 euro), abbiamo realizzato 30 pacchi alimentari di una certa consistenza che nei prossimi giorni distribuiremo ad altrettanti nuclei familiari in difficoltà” afferma.

“Abbiamo pensato anche ai 7 bambini che vivono in alcune di queste famiglie, comprando loro dei giocattoli. Sono certo che per loro sarà piacevole poter scartare qualche regalo il giorno di Natale”.

“Spiace per la rinuncia all’evento ma ritengo che i servizi sociali debbano avere delle priorità da rispettare”.

“Negli anni scorsi ero riuscito ad organizzare i pacchi alimentari solidali con risorse generosamente offerte da privati, quest’anno non è stato possibile se non in parte ad opera di una associazione di categoria e come Comune abbiamo ritenuto doveroso fare la nostra parte”.

“Ringrazio la Protezione Civile che si è prestata al confezionamento dei pacchi, gli operai comunali che nei prossimi giorni li distribuiranno, un cittadino di Borghetto che ci ha voluto omaggiare degli imballi e il consigliere D’Ascenzo per aver organizzato e gestito l’iniziativa” conclude.