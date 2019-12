Bonus badanti e baby sitter, l’assessore savonese Zunato: “Possibilità di alleggerimento dei carichi familiari”

Savona. “Si aprirà oggi 16 dicembre – comunica l’assessore allo sviluppo economico Zunato – la misura sperimentale, finanziata con fondi del Por Fse 2014/2020, denominata “Bonus Badanti e Baby sitter” volto, da un canto, ad alleggerire i carichi familiari dovuti alla presenza di anziani e/o bambini, consentendo quindi alle donne di restare o reintrodursi nel mercato del lavoro e, dall’altro, di avviare, estendendole, forme di assistenza indiretta, di tipo domiciliare, allo scopo di salvaguardare i legami intrafamiliari e gli stimoli preziosissimi che l’ambiente domestico offre, andando però incontro ai familiari troppo spesso oberati da tali carichi inconciliabili col lavoro. ”

“Si tratta – prosegue l’assessore Zunato – di una misura rispettosa di quella produzione familiare che non è mai stata computata nel PIL, ma che riveste un notevolissimo peso in termini di risparmio per lo Stato. Inoltre, tali benefici consentiranno alle donne di mantenere o reintrodursi nel mondo del lavoro, anche mediante percorsi di riqualificazione, permettendo quindi i presupposti per la loro realizzazione completa in tempi già difficoltosi”

“La possibilità di avvalersi di personale di assistenza, sarà inoltre un ulteriore stimolo occupazionale, in un contesto nel quale ogni elemnto di sprone è vitale” conclude Zonato.