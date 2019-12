Andora. Le partite della sesta giornata che vedevano coinvolte le due squadre liguri, ovvero Andora contro Bassa Valle e Beinettese contro AB Genovese, erano state rinviate a data da destinarsi.

Sabato 30 novembre, invece, l’intera settima giornata del girone Ovest si è disputata regolarmente. L’AB Genovese ha avuto la meglio sul Pozzo Strada. Il successo, così come i due precedenti, è nuovamente maturato con il minimo scarto, ovvero 14-13.

Al contrario, l’Andora è stata seccamente battuta dal Masera. Pertanto, mentre i genovesi salgono in sesta posizione con 6 punti, i biancazzurri restano in ottava con 4.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

Masera – Andora 19-8

Combinato: L. Frattoni – G. Freccero 20-21

Prima coppia: G. Crovo / D. Basso – G.L. Gottardo / G. Morotti 11-2

Primo individuale: A. Mellerio – P. Longagnani 7-11

Terna: M. Cinalli / I. Della Piazza / S. Mellerio – A. Cappato / R. Rossi / L. Armato 11-9

Staffetta: A. Bagnasco / G. Crovo – S. Sciutto / G. Gandalino 21/28, 22/26, 43/54 – 24/28 23/28 47/56

Primo tiro precisione: M. Cinalli – G. Freccero 18-8

Secondo tiro precisione: D. Basso – P. Longagnani 24-23

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Masera – Andora 1-0

Tiro progressivo: G. Crovo – S. Sciutto 33/39 – 36/47

Tiro progressivo: A. Bagnasco – G. Gandalino 38/42 – 31/41

Seconda coppia: M. Cinalli / L. Frattoni – G. Gandalino / P. Longagnani 11-7

Terza coppia: A. Mellerio / S. Mellerio – R. Rossi / G. Morotti 11-2

Secondo individuale: I. Della Piazza – G. Freccero 11-5

Terzo individuale: D. Basso – A. Cappato 7-6

Arbitro: Debernardi

AB Genovese – Pozzo Strada 14-13

Combinato: A. Dondero – L. Pittarelli 22-16

Prima coppia: A. Rossi / M. Ginocchio – M. Croveri / C. Franco 11-7

Primo individuale: T. Micheli – G. Strocco 5-8

Terna: E. Piccardo / F. Vaccarezza / M. Levaggi – P.L. Luciano / D. Ariello / E. Perin 10-3

Staffetta: M. Saettone / R. Foppiano – M. Ronco / E. Favaretto 28/28, 21/27, 49/55 – 21/28 19/25 40/53

Primo tiro precisione: A. Rossi – C. Franco 13-15

Secondo tiro precisione: E. Piccardo – D. Ariello 11-15

Punto aggiuntivo tiri di precisione: AB Genovese – Pozzo Strada 0-1

Tiro progressivo: M. Saettone – M. Ronco 39/43 – 28/42

Tiro progressivo: R. Foppiano – E. Favaretto 35/44 – 30/43

Seconda coppia: T. Micheli / M. Levaggi – M. Croveri / G. Strocco 10-11

Terza coppia: A. Rossi / F. Vaccarrezza – P.L. Luciano / C. Franco 7-6

Secondo individuale: A. Dondero – D. Ariello 6-11

Terzo individuale: S. Del Bene – L. Pittarelli 4-11

Arbitro: Ghersi