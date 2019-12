Biker infortunato sulle alture di Finale: soccorso con l’elicottero

Finale Ligure. È stato recuperato in elicottero e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il biker che nel primo pomeriggio di oggi si è infortunato sulle alture alle spalle di Finale Ligure.

L’incidente si è verificato sul sentiero cosiddetto Roller Coaster, molto frequentato dagli amanti della mtb, e ha mobilitato sanitari e vigili del fuoco. Inoltre, essendo avvenuto in luogo particolarmente impervio, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il giovane 29 anni, nonostante il grande spavento, fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.