Bike Economy traino per il mercato immobiliare e lo sviluppo del turismo nel savonese

Savona. La bike economy impatta sempre di più sul mercato immobiliare ligure e savonese.

I dati e le analisi dimostrano come il turismo a due ruote abbia una voce sempre più importante sul comparto turistico. Nel Rapporto Isnart-Legambiente-Unioncamere risulta che nel 2018 oltre sei milioni di persone hanno scelto di viaggiare in bici con una crescita del 41% negli ultimi cinque anni e che l’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia è rappresentato da turisti che si muovono in bici.

La Germania, la Francia, gli Usa e il Regno Unito sono i principali mercati esteri di origine dei flussi. Il cicloturismo, inoltre, amplia la stagione turistica oltre il classico periodo di punta e, grazie anche all’ e-bike consente di vivere questa esperienza anche a chi non è particolarmente allenato.

“La bike economy, negli ultimi anni, ha fatto sentire i suoi effetti anche sul mercato immobiliare italiano, – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – in particolare nelle località turistiche, dal lago al mare passando per la montagna. Nelle nostre ultime analisi più volte abbiamo rilevato un rinnovato interesse all’acquisto o alla locazione nelle località in cui ci sono piste ciclabili oppure sono in procinto di essere create”.

Nel savonese si segnala un crescente appeal per la zona tra Noli e Finale Ligure grazie alla presenza di una pista ciclabile che consente di praticare attività ciclistica in mountain bike. Questo sta creando interesse per Finalborgo che ha un’offerta turistica interessante. Tuttavia le potenzialità riguardano altre località della provincia, con diretto riferimento anche allo sviluppo del settore outdoor grazie alla vicinanza costa-entroterra.

I prezzi immobiliari, prendendo ad esempio il caso di Noli, variano tra i 3.900 euro al metro quadro ai 2.900 euro per la zona costiera. In periferia e collina si varia tra i 2.400 euro e i 1.900 euro.