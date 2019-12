Balestrino. Buone notizie per gli abitanti della zona di Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena e Bardineto. Questa mattina la strada provinciale 44 è stata riaperta a senso unico alternato.

Ad annunciarlo è il sindaco di Balestrino, Gabriella Ismarro. La provinciale era bloccata da novembre a causa di uno dei tanti smottamenti provocati dall’allerta rossa.

Foto 3 di 3





“Rinnovo i complimenti e i ringraziamenti a tutti, amministratori e funzionari, da parte di tutti i cittadini dei nostri paesi – scrive Ismarro – State operando in modo esemplare rispondendo a tutti i Comuni in difficoltà”. Il primo cittadino ringrazia poi l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e la consigliera provinciale delegata alla viabilità Luana Isella “e tutti coloro che lavorano costantemente per i liguri”.