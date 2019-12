Babbo Natale in moto a Vado, il teatro a Savona e i clavicordi ad Albenga: la domenica “brilla” di eventi in provincia

Provincia. “Invecchiare serenamente circondati dall’affetto di grandi e piccini non è impossibile: guardate Babbo Natale”: Non è per nulla lontana dalla verità questa citazione dal fumetto “Rat-Man” di Leo Ortolani! Il simpaticissimo vecchietto sarà sicuramente il protagonista degli IVG Eventi in calendario oggi ma a lui si “affiancheranno” altri importanti “mattatori” della domenica di metà dicembre.

“Santa Claus” arriverà a Vado Ligure per donare a tutti i piccini gustosissime leccornie ma non lo farà in maniera consueta con la sua velocissima slitta trainata dalle fedelissime renne: Babbo Natale farà infatti il suo ingresso “trionfale”… a bordo di una moto!

A Savona l’attrice Francesca Poliani metterà a dura “Prova” i suoi uditori, soprattutto i più piccoli, per carpire “Il segreto di Lucia”, ovvero il perché in tante regioni la Festa di Santa Lucia è più importante del Natale e tutto ciò che ha scoperto sul suo conto.

La “scia” delle feste ci porta poi a Quiliano: il trio Molteni, Delfino, Buttiero ci allieterà con le melodie di questo periodo, eseguite dal vivo e accompagnate dalle immagini di straordinaria bellezza di Norman Rockwell, per formare il “Christmas Show – Musiche e immagini del Natale americano”.

Christopher Stembridge “rifarà” le orecchie ad Albenga sfoggiando il suo estro in un originale concerto per clavicordi, due preziosi strumenti d’epoca che faranno rivivere le migliori musiche classiche di tutti i tempi.

Vado Ligure. Babbo Natale mica viaggia solo con la slitta condotta dalle sue fedelissime renne. Il simpatico vecchietto sta sempre al passo con i tempi!

Domenica 15 dicembre pomeriggio arriverà infatti nel centro storico di Vado Ligure… in motocicletta. “Santa Claus” donerà a tutti i bambini gustosissime caramelle!

Savona. Domenica 15 dicembre gli spettatori, soprattutto quelli più piccoli, dovranno scoprire qual è “Il segreto di Lucia”, scritto, diretto e interpretato da Francesca Poliani, e a metterli alla prova sarà proprio il Teatro Prova.

In tante regioni d’Italia ancora oggi la Festa di Santa Lucia è più importante del Natale: è lei infatti a portare i regali ai bambini e ricevere le loro lettere. Ma perché? Ogni 13 dicembre, la notte più lunga dell’anno, aiutata dal suo asinello santa Lucia porta dolci e giochi per i bambini che le scrivono, sperano che si realizzi un loro desiderio e le parlano con i loro sogni. Lucia ama tanto i bambini che sognano!

Francesca Poliani racconta tutto ciò che ha scoperto sul conto di santa Lucia e gli episodi più curiosi di cui è venuta a conoscenza. Lo spettacolo recupera la tradizione legata alla figura della santa simbolo della forza della fantasia.

Quiliano. Il secondo appuntamento della rassegna “Voci Teatro Musica” sarà con l’Associazione Culturale Allegro con Moto, che in occasione del periodo natalizio metterà in scena il “Christmas Show – Musiche e immagini del Natale americano” da un’idea di Elena Buttiero e Ferdinando Molteni con Molteni, Delfino, Buttiero.

Le più belle melodie natalizie, eseguite dal vivo, accompagnano uno show di immagini di Norman Rockwell di straordinaria bellezza. Immagini e musiche per raccontare il Natale americano, quello di Babbo Natale vestito di rosso, dei regali sotto l’albero e della tavola imbandita, della neve che dipinge il paesaggio, delle luci che colorano la sera della vigilia.

Questo recital racconta una storia di buoni sentimenti e del giorno in cui si è tutti più buoni ma anche del calore della famiglia e delle piccole cose che rendono la vita bella da vivere.

Albenga. Domenica 15 dicembre pomeriggio nella Sala del Camino il maestro Christopher Stembridge si esibirà in un bellissimo concerto per clavicordi organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Su due preziosi strumenti d’epoca Stembridge eseguirà musiche di anonimi italiani e inglesi, Byrd, Facoli, G. Cavazzoni, Frescobaldi, C. Ph. E. Bach, J. S. Bach, D. Scarlatti e Haydn.

Il concerto è ad ingresso libero su prenotazione.

Loano. Proseguono gli appuntamenti di “Libri sotto l’Albero”, la nona edizione della rassegna che ogni Natale presenta le migliori produzioni letterarie dell’ultimo periodo. Domenica 15 dicembre Mariolina Venezia presenterà “Via del Riscatto. Imma Tataranni e le incognite del futuro”.

In un palazzo disabitato dalle parti di via del Riscatto, nell’inquietante stanza rossa decorata con i vizi capitali, viene trovato il cadavere di un agente immobiliare. L’indagine questa volta si snoda proprio nel cuore dei Sassi, fra antichi monasteri, madonne bizantine, grotte e mura seicentesche. Al quarto appuntamento Imma Tataranni è più insofferente e peggio vestita che mai.

Con lei ritroviamo la colorata tribù che sempre l’accompagna: la suocera, che giocherà un ruolo nell’indagine sperando di conquistare terreno nella Matera bene, la cognata, che sente i fantasmi, e il marito Pietro, che ha tanta pazienza ma prima o poi la potrebbe perdere.