Babbi Natale, spettacoli, musica e cortei storici: un avvincente fine settimana di eventi in provincia

Provincia. Esultanza per una ricchezza che ci viene donata è l’emozione perfetta che possiamo (o almeno proviamo) sentire in questi giorni in cui desideriamo essere più gai e spensierati che mai. Una ricchezza che ci viene lietamente regalata anche dal solleticante “parco dei divertimenti” IVG Eventi, che ci invita a tuffarci avventurieri nell’ultimo fine settimana prenatalizio.

Quale miglior avventura se non una “gara” a chi è più goliardico? Non una “competizione” qualunque, bensì la Corsa dei Babbi Natale che “tracimeranno” lungo le principali arterie del centro storico di Savona.

Indiana Jones sarebbe fiero di tutti coloro che questo sabato vorranno vestire i “panni” da provetti “archeologi” e farsi guidare da “professionisti dell’avventura” alla scoperta delle meraviglie “architettoniche”, paesaggistiche e geologiche della Caverna delle Arene Candide, sito di riferimento per la Preistoria del Mediterraneo occidentale a Finale Ligure.

Tra letteratura, arte e bellezza sarà invece suggestivo e intrigante il percorso emozionale “COSMArt” che i visitatori della Casa Jorn ad Albissola Marina percorreranno, guidati da una bianca vestale, per giungere in un ammaliante “Olimpo dei sensi”.

Savona. Sabato 21 dicembre scendiamo tutti in strada per la sesta edizione della Corsa dei Babbi Natale!

Anche quest’anno torna infatti l’attesissima corsa non competitiva per le vie del centro storico della Città della Torretta, che partirà alle ore 20 da piazza Sisto IV, di fronte al Municipio. Al posto della tuta o del completo da jogging si indossa il costume da Babbo Natale!

In vista del passaggio della corsa nella fascia oraria dalle 15 a mezzanotte (fino a terminate esigenze) sarà presente il divieto di sosta com rimozione forzata in via Paleocapa (all’altezza della diramazione per largo Varaldo – via Pia – via Manzoni, ambo i lati del tratto adiacente alla piazza Sisto IV). Per tutte le altre modifiche alla viabilità clicca qui.

Finale Ligure. Sabato 21 dicembre la Caverna delle Arene Candide, sito di riferimento per la Preistoria del Mediterraneo occidentale, sarà visitabile insieme agli archeologi del Museo Archeologico del Finale per scoprirne storia, curiosità e segreti, vedere da vicino gli scavi e toccare con mano le riproduzioni degli antichi reperti.

Attraverso un percorso che permette di effettuare un ideale viaggio indietro nel tempo da oggi fino a circa 30mila anni fa si possono ripercorrere le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni all’interno della grotta.

L’interesse suscitato da questo sito deriva dal fatto che al suo interno si conserva una sequenza praticamente ininterrotta di sedimenti che contengono imponenti tracce della frequentazione umana tra il Paleolitico superiore e l’età bizantina. Si tratta della più articolata e completa stratigrafia archeologica del Mediterraneo in un contesto ambientale di giacitura estremamente favorevole alla buona conservazione dei reperti.

Albissola Marina. Sabato 21 dicembre alla Casa Museo Jorn i visitatori, in piccoli gruppi itineranti guidati da una bianca vestale, verranno coinvolti nel percorso emozionale “COSMArt”, che li porterà ad entrare in un dorato, profumato, gustoso Olimpo di sensi.

Scoprendo o riscoprendo attraverso l’ascolto di brani della scrittrice Marzia Pistacchio e di celebri autori, vivendo sulla “propria pelle” esperienze legate ai sensi, profonde emozioni, relegate spesso nei meandri del profondo di ognuno di noi, spesso non assecondate, in realtà fondamentali per scoprire quello che siamo, come sentiamo e dovremmo assecondarci.

“COSMArt” sarà un evento unico nel suo genere. Coinvolgerà personalità creative uniche che con l’unico intento di suggestionare il visitatore daranno vita ad un eccezionale spettacolo emozionale. Per la prima volta il concetto di benessere di Daphfne Cosmesi passa con “COSMArt” attraverso l’idea della conoscenza propria anima, sopra ogni cosa, e approda ad un ideale di bellezza del mondo che è intorno e in cui ognuno di noi deve essere protagonista.

Varazze. Sabato 21 dicembre si terrà la tradizionale cerimonia del “Confuoco” (“Confeugo”), organizzata dall’Associazione Culturale ‘U Campanin Russu.

Il corteo negli storici costumi del ‘300 percorrerà il centro storico per confluire in piazza sant’Ambrogio, dove avverrà lo scambio dei doni, degli auguri natalizi e per il nuovo anno fra l’Abate del Popolo e il Sindaco. Quindi si procederà all’accensione del ceppo di alloro, dalle cui volute del fumo si trarranno gli auspici per il nuovo anno, mentre allieve e docenti di Danzastudio Varazze, coordinate dalla direttrice e coreografa Giovanna Badano, eseguiranno danze riecheggianti il Medioevo.

Riesumato da antichi documenti scoperti dallo storico Tino Benedetto Delfino il “Confuoco” è motivo ogni anno di un simpatico incontro della cittadinanza con i reggenti della cosa pubblica con suggerimenti, qualche critica e l’augurio di un lavoro sempre più proficuo al sevizio della città. La partecipazione sempre numerosa, anche da parte degli ospiti che tradizionalmente festeggiano il Natale e il Nuovo Anno, è segno di plauso e conforto per gli organizzatori dell’attesa cerimonia.