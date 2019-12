Autostrade, si ride per non piangere: ecco l’evento “Capodanno in coda sulla A10 tra Genova e Savona”

Liguria. Ci provano ancora, nonostante tutto, a scherzare gli automobilisti liguri, i pendolari e i vacanzieri che cercano di raggiungere invano il ponente ligure affrontando ore infinite di coda a causa del risiko di cantieri, scambi di carreggiate, caselli chiusi.

E così qualcuno ha provato a trasformare la disperazione in ironia, con un’idea quantomeno singolare: lanciando su Facebook un evento intitolato “Capodanno in coda sulla A10 tra Genova e Savona”. In copertina, neanche a dirlo, una bella coda “dominata” però da una consolle per disc jockey.

E’ solo l’ultima di una serie di post goliardici su Facebook incentrati sul caos degli ultimi giorni in autostrada. Ma se gli altri si limitano ai “meme” (alcuni davvero spassosi: c’è chi nota che si impiega meno tempo da Genova a raggiungere la Giamaica che Ventimiglia, e chi si vanta di “restare umile” nonostante punti al record di sempre dopo 2 ore in viaggio tra Genova e Varazze), questo utente (di lui si sa solo che è di Genova) si è spinto oltre proponendo scherzosamente una festa per San Silvestro proprio sulle corsie della A10.

“Speciale Capodanno 2020 super luxury sull’autostrada più cara d’Italia” recita il sottotitolo dell’evento. Che promette come “Special Dj” Roberto Tomasi (“from ASPI”) e come vocalist niente di meno che l’ex ministro del M5S Danilo Toninelli.

Goliardia, certo. Ma di quella amara: perché, a ben pensarci, visti i tempi di percorrenza degli ultimi giorni, chi dovesse decidere di percorrere la A10 la sera del 31 dicembre correrebbe davvero il serio rischio di stappare lo spumante in autostrada. Per cui, se proprio doveste avere necessità di usare l’autostrada quella sera, almeno non dimenticate i bicchieri…

Per “partecipare” simbolicamente all’evento basta iscriversi a questa pagina.