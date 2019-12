Autostrade liguri, la situazione in tempo reale: 5 km di coda sulla A10 tra Voltri e Celle

Liguria. Quella di oggi potrebbe rivelarsi l’ennesima giornata “horror” per le autostrade liguri. Ai disagi “classici” e ai cantieri rimasti aperti sotto le feste, infatti, si aggiungerà il consueto traffico del weekend. IVG.it monitorerà in tempo reale la situazione per aggiornare i lettori sulle condizioni delle autostrade liguri e sull’opportunità o meno di “avventurarsi” (è proprio il caso di dirlo) tra cantieri e code.

Ore 9.46

Dopo un inizio mattinata scorrevole, a partire dalle 9.30 si registrano le prime code sulla A10 in direzione Savona a partire da Arenzano a causa dei lavori autostradali che hanno imposto lo scambio di carreggiata e la conseguente corsia unica.

Ore 10.22

Prime code in A7 sempre per lavori tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia: segnalato un km di coda. Stessa situazione in A12 in direzione Rosignano: un km di coda tra Genova Est e Genova Nervi per lavori.

Ore 10.40

In aumento le code per lavori sulle autostrade liguri. 5 km di coda si registrano al momento tra Voltri, allacciamento con la A26 e Celle ligure in direzione Ventimiglia. Prime code anche tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. Problemi anche sulla A12 tra Recco e Rapallo per un veicolo in avaria.

(Articolo in aggiornamento)