Autostrada dei Fiori, ecco i cantieri previsti la prossima settimana

Savona. Si avvicinano le vacanze di Natale e, con esse, si avvicina l’arrivo di numerosi turisti che per raggiungere le località della Riviera si serviranno delle autostrade, in particolare dell’Autostrada dei Fiori sui tronchi A6 (Torino-Savona) e A10 (Savona-Confine di Stato).

“Ed è proprio su questi tronchi, – fa sapere ADF, – che ci sono dei cantieri che in situazioni particolari potrebbero causare alcuni rallentamenti al traffico”.

Sulla Torino-Savona, direzione Savona, questi i cantieri in programma: tra Ceva e Millesimo dal km 82+450 al km 83+550, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020; tra Ceva e Millesimo dal km 87+400 al km 88+868, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento barriere di sicurezza Viadotti Chiappa e Onzerini, dal 11/11/2019 al 31/01/2020; tra Ceva e Millesimo dal km 89+500 al km 92+500, chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento galleria Montezemolo, dal 03/10/2019 al 06/12/2019; tra Millesimo e Altare: chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico dal km 101+700 al km 102+750 sud, dal 25/09/2019 al 12/03/2020; tra Altare e Savona: dal km 121+500 al km 123+100 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di rifacimento dell’impalcato Viadotto Madonna del Monte, dal 29/11/2019 al 09/04/2020.

I cantieri sull’A6 direzione Torino, invece, sono i seguenti: tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 31/12/2019; tra Millesimo e Ceva dal km 84+400 al km 82+200, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020; tra Savona e Altare dal km 122+980 al km 122+030, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del Viadotto Madonna del Monte, dal 29/11/2019 al 09/04/2020.

Per quanto riguarda la A10 Savona-Ventimiglia-Confine di Stato, questi sono i lavori in programma per le carreggiate in direzione Italia: tra Arma di Taggia e Imperia Ovest dal km 127+880 al km 126+590 chiusura della corsia di marcia per ripristino pulvini viadotto Baltexe dal 10/12/2019 al 15/12/2019; tra Imperia Est e San Bartolomeo km 104+160 al km 101+500 chiusura della corsia di marcia per manutenzione barriere di sicurezza viadotti Varcavello e San Pietro dal 09/12/2019 al 15/12/2019; tra Spotorno e Savona dal km 52+770 al km 49+700 chiusura della corsia di marcia per adeguamento della galleria Fornaci 09/12/2019 al 13/12/2019.