Autoscuole chiuse, la precisazioni dei titolari: “Solo un problema burocratico, il provvedimento sarà presto revocato”

Loano/Ceriale/Pietra Ligure. In merito alla notizia della chiusura di tre scuole guida a Loano, Ceriale e Pietra Ligure da parte della polizia stradale di Savona, riceviamo e pubblichiamo la comunicazione giunta alla nostra redazione dall’avvocato Frederic Marie Lettera, che assiste Rosanna Marziano, legale rappresentate della Autoscuola Marziano Sas.

“Sono sconcertato dai toni e dai contenuti usati nell’articolo pubblicato da Ivg.it, (a seguito del comunicato stampa della Polizia Stradale di Savona) i quali ledono l’immagine della signora Rosanna Marziano e della società di cui è la legale rappresentante. Il titolo dell’articolo è del tutto fuorviante ed assolutamente falso. Il provvedimento di sospensione della licenza emanato dalla Provincia di Savona riguarda solamente una problematica burocratica, che è già stata risolta; anzi in queste ore, la mia assistita è in attesa della revoca del provvedimento. Confida, nei prossimi giorni di avere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa e di riaprire le agenzie al pubblico nel più breve tempo possibile”.

“Preme specificare in questa sede, che la mia assistita non è indagata, né imputata in nessun procedimento penale, nè tantomeno accusata di rilasciare patenti false. La vicenda trae origine da un indagine del 2016 che ha riguardato un ex socio, che è bene sottolineare, non fa più parte dell’Autoscuola Marziano. L’autoscuola da me assistita non è assolutamente coinvolta nelle vicenda, dalla quale ha subito un danno di immagine incalcolabile”.

“Specifico che la signora Marziano è totalmente estranea ai fatti ed alle indagini citate. Infine vorrei ricordare, il principio Costituzionale della presunzione d’innocenza, infatti l’ex socio che è stato oggetto dell’indagine è ancora in attesa del processo di primo grado. In quella sede, potrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Chiediamo perciò una rettifica dell’articolo, che contiene diverse inesattezze e falsità e trae conclusioni del tutto prive di riscontro”.