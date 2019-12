Auto sbatte in galleria sulla A6, due feriti

Altare. Incidente stradale oggi pomeriggio sull’autostrada A6 nel tratto tra Altare e Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.00, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, ed è andato a sbattere contro l’ingresso di una galleria. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di sanitari, 118 e vigili del fuoco.

Oltre all’autista della vettura a bordo un’altra persona: entrambi sono stati estratti dall’abitacolo e dopo le prime cure sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito le loro condizioni non sono gravi: non hanno riportato gravi traumi o ferite a seguito dell’impatto e del sinistro stradale.

L’incidente ha provocato ripercussioni alla viabilità autostradale per consentire l’azione dei soccorritori: code e disagi in direzione Savona.