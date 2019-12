Spotorno. Intorno alle 12 di oggi un’auto è stata protagonista di un incidente stradale avvenuto sulla corsia sud della A10, all’altezza della rampa d’uscita del casello di Spotorno.

Secondo quanto riferito, un 60enne – in prossimità dell’uscita – avrebbe centrato in pieno la cuspide, forse a causa di una titubanza troppo prolungata in merito alla direzione da prendere.

Foto 3 di 3





Sul posto per prestare i primi soccorsi è intervenuta la Croce Bianca di Finale Ligure e una squadra dei Vigili del Fuoco di Savona. I pompieri, dopo alcuni minuti, sono riusciti ad estrarre l’uomo dalle lamiere.

Il malcapitato è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.