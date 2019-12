Finale Ligure. E’ ormai quasi completata l’azione di messa in sicurezza sul versante della Caprazoppa dopo le criticità post maltempo che avevano costretto prima alla chiusura dell’Aurelia e poi al senso unico alternato, con conseguenti disagi per la viabilità del ponente savonese.

L’opera dei rocciatori e dei tecnici specializzati, commissionata da Anas, è proseguita in questi giorni e salvo imprevisti domani dovrebbe concludersi con il posizionamento della nuove reti metalliche rinforzate.

di 5 Galleria fotografica Aurelia a Finale, l'intervento dei rocciatori









Dunque già da domani, venerdì 6 dicembre, dalle ore 19.00 l’Aurelia a Finale Ligure potrebbe tornare a doppio senso di marcia.

Tuttavia si tratta di un ritorno alla normalità solo parziale, in quanto sono iniziati anche i lavori per la nuova illuminazione all’interno della galleria della Caprazoppa, lavori già programmati prima degli eventi meteorologici del 23 e 24 novembre scorso e che prevedono il senso unico alternato fino al prossimo 20 dicembre, dalle 7:30 alle 19:00.

L’intervento, infatti, può essere effettuato solo nelle ore diurne.

Se la messa in sicurezza della parete rocciosa della Caprazoppa sarà completato per la giornata di domani, con lo stop ai lavori nella galleria nel weekend, per sabato e domenica la viabilità potrebbe già tornare a doppio senso, fino a lunedì mattina. Per la nuova illuminazione, comunque, il senso unico alternato sarà di lunghezza inferiore rispetto a quello instaurato a seguito dell’instabilità del versante.

Anas farà il punto della situazione con il personale tecnico e deciderà o meno sulla riapertura del tratto viario.