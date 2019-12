Aula consiliare a Sandro Bertini, Fratelli d’Italia ribatte alla Salvatore (M5S): “Polemica sterile, teme il sorpasso”

Liguria. “Alice Salvatore è a corto di argomenti e si sta concentrando contro Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni perché evidententemente teme il sorpasso politico e quindi cerca di screditarci, con una polemica inesistente, facendoci sembrare una destra estrema”.

Gianni Berrino e Augusto Sartori, rispettivamente assessore regionale e capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, replicano alle dichiarazioni di Alice Salvatore (M5S) in merito alla questione relativa alla proposta di intitolare l’aula consiliare di via Fieschi a Sandro Pertini.

“Fratelli d’Italia è un partito che crede nella democrazia, che sa fare i conti con la storia e che in Liguria sostiene e sosterrà Giovanni Toti: quando Alice Salvatore dice che lo abbiamo voluto sbugiardare fa solo una sua valutazione del tutto strumentale per attaccare e seminare zizzania nella maggioranza di governo della Regione”, aggiungono Berrino e Sartori.

Oltretutto una domanda sorge spontanea: perché nei 10 anni di giunta regionale guidata dal centrosinistra nessuno ha mai pensato a Sandro Pertini? Ricordiamo anche alla Salvatore che è stata proprio questa giunta che ha votato il finanziamento della ristruttuarzione della casa di Pertini a Stella”, concludono Berrino e Sartori.