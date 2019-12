Attrezzature per l’ufficio: come scegliere la multifunzione più adatta

Scegliere la multifunzione giusta per l’ufficio è una procedura tutt’altro che semplice. L’ampio numero di opzioni disponibili e la scarsa conoscenza nel settore possono spingere l’acquirente a optare per un modello non adeguato. L’esperienza dimostra infatti che una multifunzione non idonea può creare diversi problemi alla gestione delle attività d’ufficio: basti pensare a come un apparecchio poco efficiente possa rallentare l’iter quotidiano o come un toner di breve durata possa far innalzare i costi di stampa. Per evitare di sbagliare è importante affidarsi alla consulenza di un fornitore esperto: un professionista in grado di selezionare la multifunzione più adatta, tenendo conto di tutte le variabili in gioco e, soprattutto, di quelle che sono le reali esigenze del cliente.

Perché affidarsi a un fornitore con esperienza

Scegliere il fornitore giusto significa poter dimensionare al meglio la flotta di stampa, ma anche individuare correttamente la singola multifunzione adatta al cliente. L’analisi deve infatti partire da uno studio sulle reali necessità di stampa dell’ufficio, tenendo conto anche dell’organizzazione degli spazi in cui dovranno lavorare le stampanti. In base a queste variabili, si può aiutare l’azienda a selezionare i modelli più idonei, e a posizionarli in modo funzionale all’interno dei diversi uffici, evitando sovraccarichi e rallentamenti. Su questo concept nasce la filosofia di Schiavon Sistemi, un’azienda che semplifica l’attività d’ufficio su diversi fronti, con soluzioni pensate ad hoc per imprese, studi professionali ed enti pubblici. A ciò si aggiunge un servizio di assistenza completo, oltre alla possibilità di scegliere se acquistare o noleggiare gli apparecchi, in base alle proprie necessità.

I vantaggi di un piano strategico

Inserire in ufficio le multifunzioni di Schiavon Sistemi consente di ottimizzare e semplificare tutti i processi di stampa e gestione documentale. Grazie a uno studio preliminare mirato ad analizzare gli ambienti di lavoro, i progettisti possono individuare un posizionamentoe un dimensionamento dei macchinari realmente funzionale, a chiaro vantaggio della produttività e del rendimento. La consulenza di Schiavon Sistemi si occupa di riorganizzare le periferiche puntando al contenimento delle spese di stampa. Oltre a tener conto dei costi degli apparecchi, dei consumabili (toner, vaschette di recupero…) e dei volumi di impiego, ogni indagine punta l’attenzione su quei fattorispesso non conteggiati, ma che incidono fortemente sulla spesa annua. Le analisi preliminari di Schiavon Sistemi aiutano infatti le aziende a considerare correttamente anche i costi dell’energia elettrica, dellosmaltimento dei rifiuti da stampa elettronica e gli eventuali arresti dovuti al fermo delle macchine, calibrando al meglio i consumi ed evitando ogni tipo di spreco.

Assistenza clienti continua, anche da remoto

Il servizio di Schiavon Sistemi è adatto sia alle piccole che alle grandi aziende: offre la possibilità di acquistare o noleggiare le multifunzionipiù idonee e avere un’assistenza che non si conclude con l’installazione dei macchinari. A occuparsi degli interventi tecnici è infatti una squadra interna di esperti qualificati, professionisti che operanoper azzerare qualsiasi problematica. Inoltre, grazie al monitoraggio da remoto, le multifunzioni dialogano in modo sicuro con l’assistenza tecnica, segnalando in tempo reale qualsiasi anomalia. La squadra di tecnici è sempre attiva per offrire al cliente assistenza da remoto e, se necessario, in loco.

Soluzioni per la documentazione

Oltre a formulare progetti innovativi per le multifunzioni, Schiavon Sistemi si occupa anche di fornire servizi che consentono di migliorare ed automatizzare la gestione della documentazione aziendale. Queste soluzioni, integrabili direttamente nelle multifunzioni, aiutano a ottimizzare i processi d’ufficio, attraverso software in grado di organizzare e gestire l’archiviazione di ogni tipo di documento. Poter contare su un unico partner che si occupi sia dei processi di stampa che dei processi di archiviazione documentale, consente senz’altro un notevole risparmio di tempo. L’imprenditore può quindi concentrarsi sulla gestione del proprio business, con un conseguente vantaggio in termini economici. Ecco perché tante aziende e studi professionali hanno già scelto di affidare sia la gestione dell’hardware che la gestione del software a Schiavon Sistemi.