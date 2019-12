Savona. Nel corso della cerimonia di consegna delle benemerenze sportive Natale con le Stelle, che ha avuto luogo mercoledì 18 dicembre nella Sala della Sibilla sulla fortezza del Priamar, Assonautica provinciale di Savona ha avuto l’onore di essere premiata con una targa per la partecipazione all’Educamp Coni 2019.

Alla presenza del sindaco Ilaria Caprioglio, del delegato provinciale Coni Roberto Pizzorno e di diverse personalità, hanno ritirato il premio Antonio Faraut, Marta Peragallo e Roberto Scaltritti del Gruppo Arti Marinare.

Foto 3 di 4







Assonautica collabora con il Coni durante le vacanze scolastiche nell’Educamp presso la palestra delle Trincee a Savona già da alcuni anni. I soci volontari di Assonautica impartiscono lezioni di arte marinaresca, insegnando i nodi marinari con prove pratiche, ma parlano anche di inquinamento del mare con l’ausilio di video creati da loro stessi o reperiti in rete. Durante le lezioni i bambini dimostrano sempre un grande interesse, sia per le arti marinare che per le lezioni di ecologia.

“Insegnare ai piccoli è una bella esperienza ma è anche impegnativo – dicono i portavoce dell’Assonautica savonese -. Il premio ricevuto è la dimostrazione che ciò che si è fatto è stato apprezzato, è un incoraggiamento a continuare e di ciò ringraziamo il delegato provinciale Coni Roberto Pizzorno. Un particolare ringraziamento va a tutti soci del Gruppo Arti Marinare che collaborano nelle attività sociali”.