Assegnazione di contributi ai piccoli Comuni, Pd all’attacco: “La Regione metta più risorse”

Liguria. Giovanni Lunardon (Pd) ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, sottoscritta dai colleghi del gruppo Sergio Rossetti e Giovanni Barbagallo, sulla delibera regionale 518 del 2019 con cui sono stati stanziati 281 mila euro per i piccoli Comuni per realizzare parcheggi, marciapiedi ed attraversamenti pedonali con un tetto del contributo regionale pari all’80% del costo dell’opera e cofinanziamento del Comune non inferiore al 20%.

“A fronte di una maggiore disponibilità di risorse – ha detto il consigliere Dem – una successiva delibera ha modificato, dopo la chiusura delle presentazioni dei progetti, le condizioni prevedendo una contribuzione comunale di quasi tre volte quella minima prevista. Lunardon ha chiesto alla giunta di permettere ai Comuni che non riescono a recuperare le risorse di rivedere il progetto originario per diminuire l’onere a loro carico e di aumentare la quota di compartecipazione regionale”.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato: “La prima richiesta non è accoglibile perché sarebbe una modifica sostanziale delle condizioni iniziali, quindi la giunta ritiene di mantenere l’importo complessivo dell’intervento e il suo cofinanziamento”.

L’assessore, per quanto riguarda le risorse, ha dichiarato che c’è la volontà della giunta nel 2020 di reperire risorse ulteriori.