Pietra Ligure. Asinolla da domani in piazza!

Il maltempo di questo autunno, con numerose allerte meteo proprio nei weekend, ha messo a dura prova il parco natura di Pietra Ligure, le sue strutture e i suoi animali.

Per questo, in collaborazione con il Comune, per tre sabati consecutivi l’associazione sarà in piazza per una speciale raccolta fondi e sostenere così gli interventi necessari per riparare i danni provocati da piogge, vento e fango.

Da domani, sabato 21 dicembre, al mattino Asinolla sarà presente con uno stand di prodotti creati dallo staff del parco natura pietrese e nel pomeriggio saranno presente gli asini ad allietare le vie del centro cittadino. Tra i prodotti che si potranno trovare: calendari, saponette alla lavanda, sali aromatizzati alle erbe e creme al latte d’asina.

Appuntamento domani in piazza Castellino, mentre sabato 28 dicembre la raccolta fondi si sposterà in piazza San Nicolò e infine sabato 4 gennaio in piazza Vittorio Emanuele.

Gli orari dell’iniziativa: dalle 10.00 alle 18.00, mentre gli asini saranno presenti dalle 15.00 alle 17.00.

“Vi aspettiamo numerosi al nostro stand per sostenere la nostra iniziativa e ringraziamo l’amministrazione comunale per l’attenzione e la collaborazione”.