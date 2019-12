Arpal, confermato l’avviso meteo per vento sulla costa savonese

Liguria. Arpal ha confermato l’avviso meteo per vento sulla costa savonese (zone A e B), escludendo dall’avviso la zona D (l’entroterra), per la giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre.

Nelle ultime ore il vento settentrionale si è già manifestato con i suoi effetti in particolare sul settore centrale della regione. La raffica più intensa, 116.3 km/h si è registrata alle 8 a Genova Porto Antico; seguono Marina di Loano con 100.4, Genova Castellaccio con 92.9, Monte Pennello (Genova) con 85.7, porto di Arenzano con 82.8, Framura con 76.3.

Per oggi il Centro Meteo Arpal prevede venti da Nord, Nord-Est in ulteriore rinforzo fino a 70-80 km/h sulla zona B e la parte orientale della zona A dove le raffiche potranno raggiungere 90-100 km/h. Sulle restanti zone (parte occidentale di A, DE e C) venti forti sui 50-60 km/h sempre rafficati con rinforzi sui 70-80 km/h.

Domani, fino alle ore centrali della giornata ancora venti forti e rafficati su B, parte orientale di A e su D. Permangono condizioni di disagio per freddo su D dove le temperature rigide, in ulteriore discesa, saranno accompagnate da forte ventilazione.