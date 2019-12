Area per stoccaggio tir a Ferrania quando c’è allerta neve: interrogazione del consigliere Righello in Regione

Cairo Montenotte. “I mezzi pesanti che, in caso di emergenza neve, vengono dirottati, come da protocollo, fuori dall’autostrada A6 sulla viabilità provinciale e urbana, potranno presto contare, grazie a una revisione del protocollo da parte del centro operativo, di un’area di stoccaggio a Ferrania, in modo da non impattare sulla viabilità cittadina. Lo ha assicurato questa mattina l’assessore Giampedrone, rispondendo a una mia interrogazione sull’argomento, firmata anche dal capogruppo Giovanni Lunardon”.

Così il consigliere regionale del Pd Mauro Righello.

“Una notizia positiva per tutta l’area dell’entroterra savonese, il cui traffico subisce pesanti ripercussioni a causa della presenza di questi mezzi nel tessuto urbano, con problemi di parcheggio, viabilità e sicurezza”.

“Vigileremo che quanto promesso oggi dall’assessore venga effettivamente mantenuto”.