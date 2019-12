ArcelorMittal annuncia esuberi all’ex Ilva, il Pd: “Inaccettabili. Al fianco dei lavoratori”

Provincia. “Consideriamo inaccettabili gli esuberi all’ex Ilva annunciati da ArcelorMittal”. Parola del Gruppo Pd in Regione Liguria, del gruppo Pd Comune di Genova, del Pd Liguria e del Pd Genova in riferimento alle vicende inerenti il futuro dell’ex Ilva, che appare sempre più difficile.

“Si tratta di una provocazione che rispediamo al mittente, – hanno proseguito i Dem. – Siamo al fianco dei lavoratori e del sindacato che andranno a Roma per protestare contro questa presa di posizione dell’azienda e se verranno organizzate iniziative sul territorio noi, come sempre, ci saremo”.

“Tutti gli attori coinvolti rispettino i patti e chiediamo al Governo di fare tutto ciò che è in suo potere per difendere la filiera dell’acciaio in Italia, l’ambiente e l’occupazione. Chiediamo ad ArcelorMittal di portare a termine il piano industriale, ambientale e occupazionale sottoscritto un anno fa”.

“Per Genova pretendiamo il rispetto dell’accordo di programma e la garanzia degli investimenti che consentano al polo produttivo di Cornigliano di dare un contributo importante per il futuro della filiera dell’acciaio in Italia, puntando sulla banda stagnata”, hanno concluso.