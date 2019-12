Appuntamento a Varazze con la 70ª edizione del Cimento Invernale

Varazze. Appuntamento alle ore 10:30 dell’1 gennaio 2020 a Varazze, sulla spiaggia libera attrezzata “Beachcicletta”, a ponente del Molo Marinai d’Italia, per partecipare alla 70ª edizione del Cimento Invernale più antico della Liguria e uno dei primi in Italia a festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno con un tuffo in mare.

L’iscrizione potrà essere effettuata presso la spiaggia a partire dalle ore 9:00. I partecipanti al cimento potranno usufruire di spogliatoi e docce calde.

Saranno premiati i partecipanti più giovani e i veterani di ambo i sessi, con musica e animazione in spiaggia per tutti: baby dance, truccabimbi e, infine, buffet per i partecipanti.

Anche quest’anno, oltre alla locale sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi (UNVS, già intitolata a Giuseppe Ernesto Botta e dal 2015 cointitolata a Vittorio Badano), a collaborare con il Comune nell’organizzazione della manifestazione ci saranno alcune storiche associazioni sportive: Atletica Varazze, la locale sezione della LNI e il Varazze Club Nautico.

L’evento sarà ripreso dalla locale emittente Televarazze.