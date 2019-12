Anziani in struttura, dalla Regione 3.8 milioni di euro e apertura sull’ipotesi voucher

Regione. “3.800.000 euro destinati al potenziamento dell’offerta di residenzialità per anziani, con accesso alla manifestazione d’interesse anche per le strutture ad oggi non convenzionate con la Regione. Possibilità anche di mettere in campo, nel prossimo futuro, il sistema dei voucher per sostenere la libertà di scelta della Residenza Protetta da parte delle famiglie”.

Sono queste le novità emerse nel corso della discussione, in consiglio regionale, dell’interrogazione presentata dal consigliere di Forza Italia Claudio Muzio, a cui ha dato risposta in aula l’assessore alla sanità Sonia Viale.

“Sono due buone notizie per gli anziani ospitati nelle residenze protette – ha dichiarato Muzio commentando la risposta dell’assessore Viale – 3,8 milioni di euro immessi nel sistema delle residenze sono un aiuto concreto per le famiglie, che devono sopportare un peso economico enorme per la gestione di un anziano in struttura”.

“Dare la possibilità anche a chi non è convenzionato di partecipare alla manifestazione d’interesse è un’azione politica importante, che favorirà una maggiore concorrenza tra le strutture e quindi un ulteriore innalzamento della qualità, un ampliamento dell’offerta e una maggiore possibilità di scelta, contribuendo inoltre ad evitare lo spostamento da una residenza all’altra nel momento in cui un anziano entra in graduatoria” prosegue il consigliere.

“Su questi temi legati all’invecchiamento c’è, nella nostra Liguria, un bisogno impellente di risposte. Ringrazio l’assessore Sonia Viale per l’attenzione dimostrata e anche per l’apertura sull’ipotesi dei voucher da me prospettata: i buoni da utilizzare per la scelta della struttura potranno rappresentare una tappa di rilievo nel percorso di sostegno agli anziani e alle loro famiglie”, ha concluso il consigliere regionale di Forza Italia.