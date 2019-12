Donna investita da auto in corso Italia a Savona

Savona. Investimento pedonale questa mattina a Savona in corso Italia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11.00, una signora anziana è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada, pare sulle strisce pedonali. La donna, a seguito dell’urto con la vettura, è caduta a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118: dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito non sarebbe in gravi condizioni, non ha riportato traumni o ferite significative nonostante l’impatto sull’asfalto: fortunatamente l’auto procedeva a velocità ridotta.

Sul luogo dell’investimento pedonale è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Savona per i rilievi e gli accertamenti del caso.