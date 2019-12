Antincendio boschivo, Regione assegna contributi ai comuni per le attività dei gruppi di volontariato

Regione. La Regione Liguria ha assegnato ai Comuni i contributi per le attività di spegnimento incendi effettuate nel 2018 dai propri Gruppi di volontariato antincendio boschivo. Lo comunica il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza

“L’impegno nelle attività di supporto logistico e di spegnimento degli incendi boschivi assicurato dai Comuni attraverso i propri Gruppi comunali e intercomunali di volontari AIB è sempre straordinario ed encomiabile e per questo motivo è assolutamente necessario continuare a sostenere la loro preziosa opera nel contrasto agli incendi boschivi” spiega il consigliere regionale.

A tal fine, la Regione ha stanziato un contributo pari a 133.406 euro per il potenziamento delle attrezzature operative AIB in dotazione ai medesimi Gruppi, proporzionato all’impegno profuso e alle ore di spegnimento effettuate nel corso del 2018. Per quanto riguarda i contributi destinati alla provincia di Savona: Gruppo comunale Alassio: 2.653,39 euro; Gruppo comunale Albenga: 2.567,05; Gruppo intercomunale Unione Valmerula Montarosio: 2.902,71; Gruppo comunale Arnasco: 2.533,72;Gruppo comunale Bergeggi: 2.703,39; Anti incendio boschivo AIB P.C. Borgio Verezzi: 2.442,71; Gruppo comunale Cairo Montenotte: 1.201,35; Gruppo comunale Cengio: 1.627,05; Gruppo comunale Ceriale: 2.463,39; Gruppo comunale Cisano sul Neva: 3.218,39; Gruppo comunale Giustenice: 1.752,71; Gruppo comunale Laigueglia: 2.453,39; Gruppo comunale Millesimo: 1.201,35; Gruppo comunale Ortovero: 1.502,05; Gruppo comunale Pietra Ligure: 1.952,71; Gruppo intercomunale Toirano – Boissano – Loano: 1.952,71; Gruppo intercomunale Villanova d’Albenga: 1.802,05 e il Gruppo intercomunale Valli Carrettesche: 4.626,88.