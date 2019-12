Pietra Ligure. Gli anni passano ma la voce e la passione per la musica e il canto restano… E’ stata lei, Angela, storica componente dei “Ricchi e Poveri” la grande protagonista della serata che si è svolta ieri sera al locale “Dal Pirata Maledetto” di Pietra Ligure, presidente di giuria di una gara di canto che ha visto 18 partecipanti contendersi lo scettro del vincitore.

“Davvero una bella serata, una bella organizzazione, mi sono emozionata… D’altronde è sempre così, in particolare per serate come questa dove vivo direttamente l’emozione, la voglia e la determinazione di chi si esibisce” ha detto.

La gara di canto è stata fortemente voluta dal titolare del noto locale pietrese, Davide Piana, amico da molti anni di Angela: in lizza 18 concorrenti che avevano a disposizione una canzone, una sola esibizione canora per conquistare i voti della giuria: oltre alla presidente, tra i giurati il giornalista Federico De Rossi, Mattia Cesio, musicista e capo orchestra, Alessandra Tabbò, insegnante di canto e direttore artistico di diverse manifestazioni, e Luca Brocherel, esperto musicale.

E poi lei, Angela, componente di una band da 22 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, storia della musica italiana negli anni ’70 e ’80, vincitori di due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1970 e nel 1971. Celebri le loro canzoni come “Che sarà”, “La prima cosa bella”, “Sarà perchè ti amo”, “Mamma mia” e tante altre. La “brunetta” dei Ricchi e Poveri ha incantato il pubblico presente, recitando anche una poesia, “Caro Inverno”, e premiando i vincitori della gara. E oggi era già in partenza per Kiev, pronta per un altro concerto nel suo tour nell’est europeo.

Per la giuria non è stato semplice, viste le belle voci che si sono alternate durante la serata: al primo posto Monica Attolini con la canzone “Notturno”, al secondo posto Mariarosa Zangari con “Someone like you” e al terzo posto Debora Colombo con “Amore Unico Amore”.

Inoltre, è stato assegnato un premio del pubblico, dal titolo “Io Amo”, alla memoria di Carmen Roccatagliata, indimenticata cantante e amica di Davide Piana, che ha invitato anche i genitori alla speciale serata: il riconoscimento è andato a Nicole Ferrara con la canzone “Girasole”.

“Una festa, una serata all’insegna della compagnia e del divertimento… E sicuramente di tante belle canzoni: ripeteremo l’èvento al più presto” ha concluso il titolare del “Pirata Maledetto”.