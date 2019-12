Andora. Venerdì 6 dicembre, alle ore 17.30, in via Clavesana, il Coro formato da 300 bambini delle scuole Primarie di Andora darà il via agli eventi natalizi e all’accensione delle luminarie in tutto il comune. Il suggestivo concerto sotto l’abete, alto ben 14 metri, è divenuto ormai una tradizione attesa da 5 anni a questa parte.

Dopo la benedizione da parte del parroco don Stefano Caprile, i piccoli, diretti dal maestro Alberto Garassino, proporranno alcuni brani classici di Natale come Feliz Navidad, Canta sotto l’albero, Happy Xmas, É Natale che bello, Let it Snow e un medley con molti pezzi noti. Dopo le dolci note, tradizionale scambio di auguri in piazza e merenda con pandoro e cioccolata calda per tutti offerti dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia.

Uno spettacolo suggestivo che riunisce le famiglie di Andora che ha come scenografia il grande albero di Natale, dove per tutto il periodo natalizio si svolgeranno le animazioni dedicate ai più piccoli. Qui giovedì 12 dicembre, dalle ore 14.00, sarà aperto l’Ufficio Postale di Babbo Natale, con uno speciale intrattenimento per bambini e dedicato alle letterine dei desideri.

Numerosi anche gli spazi musicali sul palco allestito vicino al grande abete: domenica 29, alle ore 16.00 protagonista il gruppo Flash Back, mentre il 26, 27 e 30 dicembre, alle ore 16.00 “alla consolle ci sarà DJ Ricci”. Ancora animazioni per bambini anche il 31 dicembre dalle 15.00 con musica e giochi.