Savona. L’Osservatorio Congressuale Italiano certifica che nel 2018 si sono tenuti in Italia oltre 420 mila eventi con più di 10 partecipanti, pari a oltre 1.150 eventi al giorno che hanno coinvolto complessivamente più di 28 milioni di persone.

ENIT valuta che la ricaduta economica del settore MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) sfiori in Italia il 2% del PIL annuale all’interno del settore turistico che ha ormai superato il 13% della ricchezza totale italiana.

“La Liguria ha da tempo sviluppato una proposta turistico-congressuale di alto livello con risultati che in alcune destinazioni sono estremamente interessanti: nella sola Genova circa un quarto del fatturato turistico cittadino deriva dall’attività di MICE per un valore di mercato di 100.000.000 euro annui”.

“Anche Savona e il savonese, pur in presenza di un territorio maggiormente vocato al turismo balneare e agli short breaks, hanno sviluppato un’offerta interessante nel settore MICE: oltre alcune conosciute location alberghiere, dobbiamo ricordare il complesso del Priamar di Savona con la sala congressi della Sibilla, i Chiostri di Santa Caterina a Finale e il recente rinnovo degli spazi del Seminario nel capoluogo”.

Attorno a questo tema, questa mattina, nel Comune di Savona si è tenuto un incontro per parlare con esperti del settore e comprendere come si è sviluppata e si sta sviluppando l’impegno nel nostro territorio circa l’offerta di servizi sia per i congressi e i convegni, sia per eventi privati (servizi di catering, offerta alberghiera, sedi e ville d’epoca).

In occasione, il presidente di Confcommercio Vincenzo Bertino ha illustrato come la “città di Savona abbia delle potenzialità enormi nel settore turistico, in particolare come polo attrattivo per il nord-ovest. Segno positivo la cerimonia di inaugurazione della Costa Smeralda che avverrà proprio a Savona il 20 dicembre”.

L’assessore alla cultura Doriana Rodino afferma: “Il Comune di Savona dispone di strutture adeguate a convegni di medie dimensioni, come dimostrano gli eventi che già si susseguono nella sala della Sibilla al Priamar. Inoltre, l’offerta cittadina di attività culturali e turistiche extra congressuali è ampia e di grande qualità“.

“Per questo motivo – continua Rodino – abbiamo ritenuto fondamentale investire in questo settore partecipando all’iniziativa promossa da Confcommercio, che ci consentirà di far conoscere sempre di più Savona e il suo territorio”.

Il primo risultato è costituito dalla firma di un accordo tra Meet in Liguria, il consorzio regionale che unisce tutti gli operatori consorziati del settore MICE ligure e rappresenta la Liguria nelle fiere di settore, e l’Ente Fiera in rappresentanza del gruppo degli operatori pubblici e privati del segmento congressuale savonese in modo che anche Savona e il suo territorio siano rappresentati nella promozione di settore regionale in Italia e all’estero.