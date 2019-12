Savona. “Non facciamo in tempo a sistemarli in reparto che spariscono”. Ce lo racconta una commessa del Superstore Conad de Le Officine di Savona: il riferimento è ai Nutella Biscuits, la novità di casa Ferrero.

I nuovi biscotti ripieni di Nutella, disponibili progressivamente negli ipermercati e nei supermercati di tutta Italia a partire dal novembre scorso (come puntualizza il sito ufficiale dedicato al prodotto dolciario), “sembrano una vera ‘droga’ – ci confessa la stessa commessa – Ci arrivano addirittura chiamate di persone che cercano questi biscotti speciali”. Speciali perchè vanno letteralmente a ruba, come è facilmente intuibile guardando gli scaffali di alcuni tra i supermercati più grandi di Savona e provincia.

E così la nuova dolce mania contagia anche Savona: all’ipercoop Il Gabbiano di Savona, un consistente spazio è stato riservato ai Nutella Biscuits, ma come abbiamo potuto constatare noi stessi di IVG, i più golosi (e sono tanti), vuoi per provare la novità, vuoi per una “dipendenza” già maturata dal prodotto, non hanno resistito e hanno “spazzolato” il settore dedicato.

Buone notizie invece per i fan della novità Ferrero nei supermercati Conad di Albissola Marina e Mercatò di via Nizza a Savona, dove si sono contate ancora diverse confezioni di Nutella Biscuits durante la nostra indagine osservativa. Al contrario, i discount Ekom e Lidl di Savona, sempre lungo via Nizza, non hanno ancora accolto i nuovi prodotti firmati Ferrero.

Ma, a questo punto, viene da chiedersi: per quale motivo questo prodotto ha riscosso così successo già al suo esordio? Una ragione si ritrova nel target: i fan più accaniti del barattolo più iconico di sempre, cresciuti a “pane e nutella” non si lasciano perdere l’occasione di rimanere nuovamente “stregati” da un prodotto pensato da uno dei laboratori dolciari più illustri d’Italia e non solo. Un’altra ragione, inoltre, si ritrova nelle idee di semplicità e qualità che le campagne di distribuzione hanno sempre promosso e messo in evidenza nei confronti di ogni prodotto griffato Nutella.

Ma che siano ragioni personali o universalmente accettate, il successo dei Nutella Biscuits dimostra il forte legame degli italiano con un prodotto che, da quando è nato nel 1964, ha saputo diventare un’icona per intere generazioni.