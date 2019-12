Ambiente, agenda 2030: prende forma la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

Regione. Regione Liguria, con il supporto dei Centri di Educazione Ambientale del territorio, ha attivato un percorso finalizzato alla definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nell’ambito degli obiettivi di Agenda 2030.

Le istituzioni e le associazioni locali sono chiamate a partecipare a questo processo, partecipando agli incontri dedicati che vengono organizzati dai CEA a livello locale.

Il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua ha organizzato in questo contesto due tavoli di confronto rivolti ad Amministratori, tecnici e ai vari portatori d’interesse del territorio dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi, Spotorno, Noli.

Gli incontri si sono tenuti il 17 ottobre presso la Sala Rossa del Comune di Savona (destinato ai soli Amministratori e tecnici comunali) e il 13 novembre presso il MuDA di Albissola Marina (aperto sia alle Amministrazioni che alle realtà territoriali).

Dopo una prima parte introduttiva di presentazione di Agenda 2030 e della progettazione regionale, i partecipanti sono stati coinvolti in tavoli di lavoro finalizzati alla raccolta delle buone pratiche e delle istanze di sviluppo sostenibile del territorio, per definire le modalità di declinazione a livello locale degli obiettivi di Agenda 2030 e le azioni prioritarie.

Ecco un po’ di numeri: 8 Comuni coinvolti: Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi, Spotorno, Noli; numerosi partecipanti appartenenti ad associazioni e realtà locali: FAI Giovani Savona, Gruppo Alpini delle Albisole, Gruppo Cinofilo I Lupi di Stella, G.S.D. Olimpia Sub, Lega Navale Savona, Tagliate Senza Frontiere, SAT s.p.a., Laboratorio Antico Giardino, Consorzio Obiettivo Spiagge, Fondazione CIMA, Gruppo Speleologico Savonese, Nuovo Film Studio Savona, Gruppo Pescatori Dilettanti Savona, Laboratorio L, La Bella Brezza a.p.s., Auser Savona, Assonautica Provinciale Savona, Associazione Nautica Albissola Marina, Mirage Windsurfing Club, Slow Food Liguria, Museo Ceramica di Savona, Protezione Civile AIB Albisola; tante le autorità locali intervenute: Assessore all’Ambiente Albissola Marina Davide Battaglia, Assessore alle Politiche Sociali Albissola Marina Elisa Tomaghelli, Consigliere Delegato alla Protezione Civile Antonella Lodovisi, Architetto Altieri Romano Ufficio Ambiente Albissola Marina, Simone Bava Responsabile Settore AMP Isola di Bergeggi, Gian Luca Giudice Assessore Comune di Spotorno, Assessore al Turismo Albisola Superiore Luca Ottonello, Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Savona Doriana Rodino, Assessore alla Cultura Comune di Vado Mirella Olivieri, Responsabile del Settore Ambiente Comune di Vado Roberto Bogni, Assessore all’Ambiente Comune di Quiliano Cinzia Pennestri.

I tavoli hanno rappresentato un’importante occasione per confrontarsi ed approfondire elementi d’interesse inerenti le tante progettualità portate avanti e auspicate sul territorio su diversi fronti quali cultura, sociale, territorio, ambiente. La ricognizione realizzata dal CEA Riviera del Beigua in tale contesto, grazie alla buona partecipazione di Enti e a associazioni locali ai tavoli di partecipazione, con circa un’ottantina tra buone pratiche e istanze di sviluppo sostenibile raccolte, costituirà un’efficace contributo alla costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. Il prossimo appuntamento, con la presentazione dei risultati del lavoro svolto, è previsto per la primavera-estate.

Parallelamente il CEA, per sensibilizzare i informare sulle varie tematiche connesse agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha realizzato tre cartoline tematiche sui GOAL 12 -14 -15 scaricabili gratuitamente dal nostro sito web www.cearivierabeigua.it alla sezione Progetto Regionale Agenda 2030.

E’ stata inoltre attivata la pagina facebook Agenda 2030 Savona e Dintorni dedicata per rimanere sempre informati sulle attività previste dal progetto e scoprire insieme gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.