Vado Ligure. Undici vittorie in altrettante partite per le ragazze del presidente Mazzieri, che riescono a sfangarla contro una solida Le Mura Spring.

Primo periodo che mette in evidenza tutte le difficoltà riscontrate durante la settimana: le vadesi sono scariche sia in attacco che in difesa; ad ogni azione le toscane trovano soluzioni facili a canestro mentre le liguri devono sudare le famose sette camicie per riuscire a sgranocchiare i punti, arrivando alla prima sirena sotto sul punteggio di 16-19.

Il secondo periodo inizia con un break della formazione di Lucca che preoccupa lo staff savonese, ma le biancorosse son brave a reagire immediatamente ricucendo lo strappo e mantenendosi a contatto, giungendo all’intervallo ancora a tre lunghezze di distanza, sul 32-35.

Al rientro dagli spogliatoio le ragazze di coach Dagliano sono più ruvide in difesa, mentre in attacco trovano la via del canestro correndo in contropiede ed affidandosi a Poggio (partita sontuosa per lei da 27 punti, 22 rimbalzi e 10 stoppate) piazzando così un break convincente ed arrivando alla penultima sirena avanti 56-47.

L’ultimo quarto è un cammino lento e faticoso con le locali che, quasi senza volerlo, gestiscono il vantaggio fino alla sirena finale che vede il tabellone recitare 65-59

Partita da bocciare per il pessimo approccio ed il pessimo atteggiamento nel corso della partita; da salvare il terzo periodo che questa volta è bastato per ottenere il risultato sperato.

Ora le biancorosse si godono al vertice le meritate vacanze; torneranno a giocare sabato 11 gennaio a Grosseto alle ore 18 contro la Gea Basketball.

Il tabellino della partita valevole per la 12ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Le Mura Spring Basketball 65-59

(Parziali: 16-19; 32-35; 56-47)

Amatori Pallacanestro Savona: Pregliasco ne, Zignego 4, Vivalda ne, Picasso, Guidetti ne, Carbonell 4, Poggio 27, A. Dagliano 6, Paleari 6, Principi 9, Zappatore 9. All. R. Dagliano, ass. Faranna e Cacace

Le Mura Spring Basketball: Nottolini 11, Tessaro 4, Viale 18, Menchetti 3, Kapè ne, Mbeng 4, Cecchi 12, Conti 4, Masini, Michelotti 4. All. Giannelli.

Arbitri: Zappa (Loano) e Vozzella (Andora).