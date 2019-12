Vado Ligure. L’APS come Beethoven: suonata la nona sinfonia nel derby ligure contro la Basket Giovani Claudio Papini Uisp, vinto 60 a 49.

Inizio di partita che vede le savonesi disattente e poco aggressive, in attacco sono ferme senza idee, affidandosi al tiro da fuori che però non vuole saperne di entrare, mentre in difesa guardano le spezzine eseguire accompagnandole a canestro, fino alla sirena della prima frazione con il tabellone che segna 7-17.

Nella seconda frazione il problema difensivo continua ad esserci, ma una novità c’è ossia il coperchio sul canestro delle ponentine sembra non esserci più, così prima Paleari poi Dagliano suonano la carica segnando quattro triple in due minuti; un super parziale piazzato dalle biancorosse (26-10 nel secondo periodo) riesce a ribaltare immediatamente il punteggio arrivando all’intervallo lungo 33-27.

Al rientro dagli spogliatoi le ragazze di coach Dagliano sono più ruvide in difesa, cosa che permette loro di correre di più il campo e trovare canestri più facili, arrivando al 30° sul punteggio di 33-47.

Nell’ultimo periodo di gioco le pappagalline sono brave a non perdere la concentrazione gestendo così il vantaggio fino alla sirena finale con il tabellone che recita 60-49.

Pessimo approccio alla gara, il problema difensivo rimane perché senza il tiro dalla lunga distanza le cose si sarebbero messe molto male; da salvare il cambio di mentalità avuto nella ripresa.

Prossimo impegno per l’Amatori Savona: sabato 14 dicembre alle ore 18,30 in Umbria contro la Pallacanestro Perugia.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Giovani Papini Uisp 60-49

(Parziali: 7-17; 33-27; 47-33)

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 1, Carbonell 5, Picasso, Lanari ne, Pitzalis ne, Franchello ne, Poggio 19, A. Dagliano 12, Paleari 13, Principi 4, Zappatore 4, Leonardini 2. All. R. Dagliano, ass. Faranna e Cacace.

Basket Giovani Papini Uisp: Maiocchi 12, Guerrieri 5, Gemignani 4, Candelori 4, Tronfi 13, Amadei, Morselli 9, Pierleoni 2, Ravani, Meriggi. All. Bertelà.

Arbitri: De Angeli (Genova) e Primavori (Carasco).