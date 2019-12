Stella. Ancora una strada provinciale chiusa alla viabilità per una frana.

Questa mattina stop alla circolazione sulla Sp 52 che collega Stella alla frazione albisolese di Ellera, nell’entroterra savonese. Lo smottamento ha portato alberi, rami e detriti sulla carreggiata, costringendo alla chiusura del collegamento stradale.

Foto 2 di 2



La Provincia di Savona è stata allertata ed in questo momento si sta già lavorando per rimuovere la strada e valutare la portata del nuovo evento franoso. Il tratto era già stato interessato da una precedente frana avvenuta nel marzo del 2018.

La frana interessa la strada provinciale 2, in località Cartiera: “E’ in corso l’intervento di pulizia, sgombero e messa in sicurezza della carreggiata, auspichiamo di riaprire a breve: gli operai sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità” afferma il consigliere provinciale delegato alla viabilità Luana Isella.