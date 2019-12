Allerte e maltempo, Frascherelli: “Confidiamo in un aiuto di Governo e Regione”

Finale Ligure. Tempo di bilanci per il Comune di Finale Ligure, che (come tutti i comuni rivieraschi del savonese) ha dovuto fare i conti con “le allerte e i disastri meteo” che hanno caratterizzato gli ultimi due mesi del 2019.

“L’inizio dell’anno ci ha visto riparare i danni dell’ottobre 2018 (molti dei quali attendono ancora il finanziamento regionale) mentre la fine ci vede gestire i danni di fine novembre e metà dicembre – nota il sindaco Ugo Frascherelli – Centinaia di migliaia di euro di risorse comunali investite nel riparare i danni. Confidiamo in un aiuto governativo e regionale, altrimenti non saremo in grado da soli di tornare alla normalità, nonostante il grande impegno degli uffici tecnici e del settore ragioneria”.

“Ma la cosa che ci riempie di orgoglio e ci permette di continuare ad impegnarci al massimo è la continua presenza di turisti, affezionati al nostro territorio ed innamorati della meravigliosa Finale Ligure, nonostante le critiche condizioni delle infrastrutture stradali e le notizie ormai quotidiane di code chilometriche per raggiungere la Riviera, che grazie alla tenacia dei nostri operatori privati rimane attrattiva e continua ad offrire servizi e prodotti di qualità. A loro un grande ringraziamento ed un augurio di Buon 2020, che sia sereno e ricco di positività”.

“La nostra Riviera ha tanto bisogno di ottimismo e la nostra Regione ha tanto bisogno di investimenti, di supporto e collaborazione degli enti sovraordinati”.