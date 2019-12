Allerta rossa, Alassio “sbarra” i vicoli che dal mare conducono al budello

Alassio. Anche Alassio si organizza per fronteggiare questa nuova ondata di maltempo, all’insegna dell’allerta rossa diffusa da Arpal in vigore fino alle 20.00 di questa sera. E in tal senso, dal Comune fanno sapere di “aver attuato tutte le misure preventive. Abbiamo anche posizionato sacchi di sabbia a sbarramento dei vicoli che dalla passeggiata a mare conducono al budello nella speranza che possano costituire un barriera per limitare la forza del mare”, ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio Franco Giannotta.

Scuole, impianti sportivi, parchi, giardini, molo, vicoli su zone carrabili, passeggiate a mare e anche la strada che conduce al porto sono stati interdetti al pubblico.

“Per ora la situazione è sotto controllo ma la fase acuta dovrebbe registrarsi dopo mezzogiorno. Ricordo quindi che durante l’allerta rossa la cittadinanza non deve soggiornare a livelli inondabili (piano terra o sottostrada), non deve sostare su passerelle o ponti nei pressi di rii o torrenti e per quanto ci riguarda non deve sostare sulla spiaggia, sulle passeggiate a mare e sul Pontile Bestoso. Invito anche a limitare gli spostamenti esterni e a prestare attenzione alle comunicazione che diffonderemo nel corso della giornata”, ha concluso Giannotta.